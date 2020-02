Sleepless. Il giustiziere, un film con Jamie Foxx

“Sleepless. Il giustiziere” è il titolo del film di Batan bo Odar, con Jamie Foxx, Michelle Monaghan e Dermot Multoney, in onda su Rai4 mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 21.20.

Vincent Drows, luogotenente corrotto dalla polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi, Gregory Rubino, fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent, promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.

Adrenalina e suspence per un thriller con protagonista il Premio Oscar Jamie Foxx (Ray).

«Volevo fare qualcosa che avesse un pò di grinta, qualcosa che avesse un sapore diverso – dichiara Jamie Foxx -. Volevo far sembrare Vincent un uomo del tutto comune, come quelli che si incontrano quotidianamente per strada. Vive in un luogo dove tutto sembra disperato. Vorrebbe tornare con la sua donna. Vorrebbe fare il bene di suo figlio. Allo stesso tempo è messo alle strette, e c’è questo tipo che lo insegue, una specie di Terminator, che non si fermerà davanti a niente. Vincent cerca di prendere tempo e affronta anche qualche rischio, e a volte esplode in faccia alla gente – aggiunge Foxx -. Perché il lavoro come poliziotto è una cosa, ma quando qualcuno rapisce tuo figlio, diventa personale. Fai di tutto per assicurarti che tuo figlio stia bene. ‘Prendi me al posto di mio figlio’: è questo il mood che ho usato per interpretare questo personaggio».

Nel cast di “Sleepless. Il giustiziere“: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip “T.I.” Harris, Gabrielle Union, Scoot Mcnairy, Sala Baker, Octavius J. Johnson, Briana Marin, Ric Reitz.

Sleepless. Il giustiziere – Guarda il trailer