The art show – Da Londra a Tokio passando per Delhi

Il nuovo episodio della serie “The Art Show”, va in onda mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 20.29, su Rai5.

Un fine settimana artistico a Londra; un incontro con l’artista indiana, Bharti Kher; una missione a Tokyo, alla scoperta dei manga giapponesi, sono gli argomenti al centro della puntata.

Nell’episodio “The Art Show”, Will Best è a Tokyo per esplorare il mondo dei fumetti e in particolare quello dei manga giapponesi.

Kate Bryan e Charming Baker trascorrono, invece, un fine settimana a Londra, sulle tracce di quella dimensione tutta londinese che ha fatto di provocazione e ribellione una bandiera, dai tempi di Hogarth fino a Hepworth e Hockney.

A Delhi, Carrie Scott incontra l’artista famosa del subcontinente indiano, Bharti Kher, e la segue mentre realizza un’opera in cera e bindi, i materiali che l’hanno resa famosa.

June Sarpong sarà impegnata in un insolito dietro le quinte in una case d’asta.