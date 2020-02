Una serata per raccontare una pietra miliare del Rock. Il documentario “The Doors. Mr Mojo Risin’: The Story of L.A. Woman”, in onda su Rai5 venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 24.23, racconta la genesi di un album che ha fatto la storia della musica: “L.A. Woman” dei Doors.

Attraverso rare immagini di repertorio e interviste inedite, il documentario spiega come è nato un capolavoro e disegna il ritratto di un musicista scomparso troppo presto, che con la sua band ha influenzato intere generazioni.

La storia dell’album viene ripercorsa attraverso i contributi dei collaboratori Ray Manzarek, John Densmore, Robby Krieger e amici dell’epoca.

The Doors sono stati un gruppo musicale rock statunitense fondato da Jim Morrison, Robby Krieger, Ray Manzarek e John Densmore.

Sono considerati uno dei gruppi più influenti e controversi nella storia della musica, alla quale hanno unito con successo elementi blues, psichedelia e jazz.

I Doors hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.