Edito da Mondadori, è in libreria dal 10 marzo 2020 il nuovo libro di Giorgio Locatelli “Siete tutti invitati”.

Locatelli spalanca le porte della sua cucina e della sua vita e ci esorta a entrare e accomodarci.

Siete tutti invitati, a sbirciare, a gustare, a cucinare qualcosa di suo. Dagli antipasti ai dolci, passando per primi e secondi, preparazioni di base, idee per i condimenti e ricette più impegnative, chef Giorgio Locatelli ci porta per mano in un percorso di degustazione che ha un solo obiettivo: farci sentire a casa. Perché anche a casa, nei nostri luoghi più semplici e quotidiani, possiamo preparare piatti degni di un grande chef e offrirli alle persone che amiamo.

Possiamo cucinare un risotto alla lodigiana, se siamo in vena di sfizi possiamo provare le capesante all’aspretto di zafferano, se vogliamo stupire c’è la coda di rospo in salsa di noci e agrodolce di capperi, se invece vogliamo concludere la giornata con qualcosa di goloso possiamo osare con il tiramisù alla banana e gelato alla liquirizia.

Ecco dunque un ventaglio di ricette che si ispirano alla tradizione rielaborandola di volta in volta, seguendo i ricordi, gli aneddoti e le scoperte di chef Locatelli.

Il libro diventa allora un’occasione per ripercorrere la sua vita, dal ristorante dello zio in riva al lago a Corgeno alla rinomata Locanda di Londra.

Giorgio Locatelli è nato a Corgeno, sulle sponde del lago di Comabbio, e sin dall’infanzia impara a conoscere le atmosfere della cucina nel ristorante di famiglia. Alla metà degli anni Ottanta sceglie di andare all’estero e dopo una prima esperienza a Londra e una parentesi di tre anni a Parigi, ritorna a Londra dove nel 2002 inaugura Locanda Locatelli. Il locale, aperto con la moglie Plaxy, dopo solo un anno ottiene la stella Michelin, da allora sempre riconfermata. Ha condotto molti programmi di successo per la BBC ed è il nuovo giudice di Masterchef Italia.

Autore: Giorgio Locatelli

Titolo: Siete tutti invitati

Editore: Mondadori

Collana: Saggistica

Prezzo: € 20,00

Pagine: 200

In libreria: 10 marzo 2020