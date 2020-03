Marco Masini, “Masini +1, 30th Anniversary” è il nuovo album

“Masini +1, 30th Anniversary” è il nuovo album di Marco Masini che contiene anche “Il Confronto”, brano presentato in gara al 70° Festival di Sanremo.

Il video del brano, diretto da Gaetano Morbioli è visibile sul canale Youtube ufficiale dell’artista.

Il brano sanremese “Il confronto”, scritto dallo stesso Marco Masini con Federica Camba e Daniele Coro, è uno dei 4 inediti contenuti in “Masini +1, 30th Anniversary”, celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini.

Nell’album sono contenuti, inoltre, 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici.

Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano hanno infatti deciso di festeggiare con Marco la sua fantastica carriera, prestando le loro voci e duettando con lui: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.

Questa la tracklist di “Masini +1, 30th Anniversary”: Il confronto (inedito); La parte chiara (inedito), Non è così (inedito); Disperato – feat. Eros Ramazzotti; Ci vorrebbe il mare – feat. Giuliano Sangiorgi; Cenerentola innamorata – feat. Ermal Meta; Perché lo fai – feat. Umberto Tozzi; Ti vorrei – feat. Ambra Angiolini; Vaffanculo – feat. Luca Carboni; T’innamorerai – feat. Francesco Renga; Bella stronza – feat. Modà; Principessa – feat. Nek; Lasciaminonmilasciare – feat. Gigi D’Alessio; L’uomo volante – feat. Jovanotti; Io ti volevo – feat. Annalisa; Che giorno è – feat. Bianca Atzei; Spostato di un secondo – feat. Giusy Ferreri; Tu non esisti – feat. Fabrizio Moro; Fra la pace e l’inferno (inedito) – feat. Rita Bellanza.

“Masini +1, 30th Anniversary” è disponibile in formato CD digipack e in special BOX numerato 1000 pezzi che include:

• CD Digipack

• Doppio LP

• Foto 30*30 Autografata

• Bandana Personalizzata

• Ciondolo Tau Personalizzato

• Tour Pass (non valido come titolo di ingresso)

Da aprile, inoltre, Marco Masini sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a riabbracciare il suo pubblico dal vivo.

E per celebrare al meglio il traguardo dei 30 anni di carriera, il 20 settembre sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona per un concerto-evento.

Saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.