Assassinio sull’Orient Express, film tratto dal romanzo di Agatha Christie

Rai1 propone, mercoledì 18 marzo 2020 in prima serata, Assassinio sull’Orient Express (2017), rivisitazione cinematografica del celebre “Murder on the Orient Express” di Agatha Christie.

Assassinio sull’Orient Express – La trama

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo della regina del Giallo, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

Pubblicato nel 1934, il giallo di Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express è considerato uno dei più ingegnosi romanzi. Più di ottant’anni dopo la pubblicazione, il libro continua ad essere amato da nuove generazioni di lettori. La versione proposta dal regista Kenneth Branagh rappresenta per gli spettatori un vero e proprio invito a salire a bordo del famoso treno per compiere il viaggio più trepidante della loro vita.

“Agatha Christie è maestra nell’approfondire (con parsimonia) l’osservazione dei personaggi, rendendoli distintivi e vivaci, ma anche autentici – dichiara Kenneth Branagh -. Nel romanzo, oltre allo stile letterario ricercato, spiccano la raffinatezza e lo splendore dell’Orient Express. E la neve. E l’eleganza e il romanticismo degli anni d’oro dei viaggi in treno. E in più abbiamo un omicidio”.

Nel cast Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman, Daisy Ridley, Josh Gad e Kenneth Branagh che oltre ad interpretare l’arguto detective Hercule Poirot firma anche la regia.

Tra i produttori spicca invece il nome di Ridley Scott.