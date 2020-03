Belle e Sebastien. Amici per sempre, film su Rai Movie

Su Rai Movie, domenica 15 marzo 2020 in prima serata, va in onda il film ” Belle e Sebastien. Amici per sempre ” ispirato al celebre romanzo di Cécile Aubry.

Tra i suggestivi ma pericolosi paesaggi innevati delle Alpi francesi, i due inseparabili amici dovranno fuggire da chi vuole dividerli, un cattivo d’eccezione che ha il volto di Clovis Cornillac (Asterix alle Olimpiadi) qui nella doppia veste di interprete e regista del film.

Oltre al piccolo Félix Bossuet, che si riconferma nel ruolo di Sebastien, nel cast anche Tchéky Kario nel ruolo del nonno e Thierry Neuvic in quello del papà del giovane protagonista. E poi c’è Belle, il candido cane da montagna dei Pirenei che tre generazioni di bambini hanno sognato di avere come amica del cuore, in questa terza avventura sul grande schermo è cresciuta e affronterà anche un’altra importante prova: essere mamma di tre splendidi cuccioli.

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Durante il pranzo di nozze tra tra Pierre, suo padre, e Angelina, Sebastien scopre le intenzioni dei neo sposi di trasferirsi presto in Canada. Il ragazzo è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.

Belle & Sebastien. Amici per sempre – Guarda il trailer