Dolce settembre, un film su Rai Premium

Su Rai Premium, domenica 29 marzo 2020 alle ore 21.20, va in onda il film Dolce settembre diretto da Florian Froschmayer, con Caroline Peters e Misel Maticevic.

Dolce settembre – La trama

Rebecca (Caroline Peters), in un momento non particolarmente facile, in un bar conosce Bruno (Misel Maticevic) e in breve iniziano a frequentarsi. Iniziano a frequentarsi e si considerano amici, filosofeggiando spesso sui problemi che comporta l’amore e sui pesanti sacrifici che un rapporto di coppia richiede. Se non fosse tanto preoccupata di ciò che la borghesia pensa e dice, Rebecca potrebbe capire di essere già innamorata di Bruno.

E, se non avesse sempre la testa tra le nuvole, Bruno si renderebbe conto di non poter vivere senza Rebecca. Tuttavia, serviranno il ritorno di un’ex fidanzata, la presenza di un “migliore amico” e un viaggio a New York, a far capire loro la realtà.

Nel cast Caroline Peters, Misel Maticevic, Regula Grauwiller, Samuel Schneider, Thomas Limpinsel, Pia Mechler, Nadine Wrietz.