Don Matteo 12 – Puntata del 19 marzo 2020 – Rai1

Il prete più amato della tv, interpretato da Terence Hill, sarà alle prese con uno strano omicidio. Un’indagine particolarmente complicata quella che attende Don Matteo nella puntata conclusiva della dodicesima stagione.

L’ultimo appuntamento dal titolo “Non desiderare la roba d’altri“, va in onda giovedì 19 marzo 2020 alle ore 21.25 sempre su Rai1.

Don Matteo è un parroco dall’innato talento per le indagini. Prima a Gubbio, poi a Spoleto, collabora con il maresciallo Cecchini e i Carabinieri, affrontando insieme a loro intrighi e sospetti. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina e il simpatico Pippo.

Don Matteo 12 – La trama

Il cadavere di una donna viene ritrovato in casa di Sergio e a scoprirlo è stato proprio lui. Anna crede nella sua innocenza, ma il Pm Nardi invece è convinto al contrario che Sergio nasconda qualcosa.

Nel frattempo la Canonica è in subbuglio. Il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale: il parroco detective dovrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici. Per tutti è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per “Roma” è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse?

Interpreti della serie: Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, e la partecipazione dei The Jackal.