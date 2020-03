Dove eravamo rimasti, film con Meryl Streep – Rai Movie

“Dove eravamo rimasti” è il titolo del film con Meryl Streep, in onda su Rai Movie venerdì 13 marzo 2020 alle ore 21.10.

Ricki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i tre figli per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione. Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia Julie, abbandonata dal marito, sta attraversando un momento difficile. Ricky parte per Chicago per sostenere Julie ma, nella lussuosa villa dell’ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non è semplice.

«Tutti hanno una parte del passato che vorrebbero cambiare – afferma il regista Jonathan Demme -. Ricki, portata in vita da Meryl Streep, è una chitarrista e una mamma rock piena di rimorsi per il suo passato che ora ha l’occasione di aggiustare le cose. Quando Ricki vede la figlia disperata, Demme, capisce che è un’opportunità di redenzione per raddrizzare tutte le scelte sbagliate che ha fatto nella sua vita».

«Dobbiamo tutti convivere con gli errori del nostro passato – racconta Meryl Streep -. Credo che Ricki vorrebbe che i figli la amassero di più e la capissero di più, e questo si chiama rimorso. Eppure ogni scelta compiuta le è chiara, e ne è più che consapevole. Vive sul momento, agisce d’impulso e questo per lei è imperativo e vitale. È stato piacevole interpretare il ruolo di una persona che non agisce come tutti si aspettano da lei. È come se dicesse ‘Non posso essere diversa da quella che sono’ ».

«Questo film non racconta di famiglie perfette, impacchettate col fiocco. Qui le persone sono vere – spiega la Streep -. Sono vere, complicate, un disastro. Eppure alla fine è divertente, anche se commovente».

Nel cast del film “Dove eravamo rimasti” insieme a Meryl Streep troviamo Kevin Kline, Mamie Gummer, Ben Platt, Rick Springfield.