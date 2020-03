La Bussola d’oro, film con Daniel Craig – Rai Movie

La Bussola d’oro, in onda su Rai Movie domenica 29 marzo alle 21.10, è un film fantasy tratto dal primo libro della trilogia Queste oscure materie di Philip Pullman.

Il film è un’emozionante avventura fantasy, ambientata in un mondo parallelo, il mondo di Lyra, in cui l’anima delle persone si manifesta in forma di piccoli animali (i daimon), mentre degli orsi parlanti combattono in guerra e i bambini scompaiono misteriosamente.

La Bussola d’oro – La trama

Adatta a tutte le età, la pellicola ha come protagonista la dodicenne Lyra, interpretata da Dakota Blue Richards, un’orfana che vive in collegio insieme al suo Daimon, trasposizione animale dell’anima di ogni umano.

L’avventura inizia quando il preside del college le affida un aletiometro, uno strumento simile a una bussola d’oro e Lyra scopre l’esistenza di una Polvere ritenuta responsabile dell’origine del peccato.

Per sfuggire alla perfida Mrs Coulter, interpretata da Nicole Kidman, la fanciulla parte per un lungo e avventuroso viaggio tra zingari Giziani, orsi armati e streghe.

Nel cast Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Sam Elliott, Eva Green, Daniel Craig.