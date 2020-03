La famiglia Bélier, film su Rai Movie – La trama

Uscito nelle sale italiane nel 2015, il film di Éric Lartigau dal titolo La famiglia Bélier viene proposto da Rai Movie venerdì 13 marzo 2020 alle ore 22.50.

Nel cast: Louane Emera, Karine Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Roxane Duran, Ilian Bergala, Luca Gelberg.

La famiglia Bélier – La trama

Nella famiglia Bélier sono tutti sordi tranne Paula (Louane Eméra) che ha 16 anni. Nella vita di tutti i giorni, Paula svolge il ruolo indispensabile di interprete dei suoi genitori, in particolare nella gestione della fattoria di famiglia. Un giorno, incoraggiata dal suo professore di musica che ha scoperto che possiede un dono per il canto, decide di prepararsi per partecipare al concorso canoro di Radio France. Una scelta di vita che per lei comporterebbe l’allontanamento dalla sua famiglia e l’inevitabile passaggio verso l’età adulta.

Il tema trattato dal film è quello della famiglia. «Non c’è dubbio che la famiglia sia un soggetto universale – afferma il regista Éric Lartigau – che, peraltro, è stato trattato migliaia di volte nel cinema. Ma è un tema che mi piace e mi interessa, poiché è il luogo dell’epidermide, è il luogo dove nascono tutte le emozioni primarie, le sensazioni animali. Adoro esplorarlo. Le risate e le lacrime, l’ingiustizia provata da qualcuno confrontata con la verità sentita da qualcun altro. In quanto regista – continua Lartigau -, mi piace non essere costretto a scegliere tra tutti questi modi di sentire. Amo la commedia tanto quanto la tragedia e adoro soprattutto mescolare i due estremi, come accade nella vita reale, quando da una situazione drammatica scaturisce una situazione divertente o assurda».

