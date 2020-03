La scelta di Barbara, un film su Rai Storia

“La scelta di Barbara” è il film di Christian Petzold in onda domenica 8 marzo 2020 alle ore ore 21.15 su Rai Storia, per “Binario Cinema”.

La scelta di Barbara – La trama

Estate del 1980, Germania dell’Est. Barbara, una giovane pediatra, si ritrova improvvisamente trasferita da Berlino ad uno sperduto ospedale di provincia semplicemente per aver chiesto un visto di espatrio. E dunque, in attesa che il suo compagno, che già vive in Occidente, riesca a organizzare una sua fuga, anche per paura di destare sospetti, decide di dedicarsi solo e soltanto al lavoro, limitando allo stretto necessario ogni ulteriore rapporto con quanti le sono intorno nel nuovo ambiente.

Con uno stile asciutto, sempre rigorosamente concentrato sulla sua protagonista, Christian Petzold, Orso d’Argento per la miglior regia al Festival del cinema di Berlino del 2012, offre allo spettatore la possibilità di guardare da vicino che cosa ha concretamente significato vivere nella Repubblica Democratica Tedesca, negli anni della dittatura comunista.

Tra gli interpreti, Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Claudia Geisler, Peter Weiss, Rosa Enskat.