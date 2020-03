La vita promessa – 8 marzo 2020 – Rai1

Terzo appuntamento con la serie “La vita promessa 2“, interpretata da Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, in onda su Rai1 domenica 8 marzo 2020 alle ore 21.25.

La saga dei Rizzo, la famiglia di siciliani emigrati in America con a capo l’affascinate Carmela, una donna volitiva, tenace e coraggiosa, ma soprattutto madre attenta e premurosa, pronta a lottare contro ogni avversità pur di proteggere e dare un futuro ai suoi figli.

In questa seconda stagione ci troviamo a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40. I protagonisti della serie sono personaggi di fantasia che interagiscono con personaggi storici, come Lucky Luciano e Fiorello La Guardia.

La vita promessa 2 – La trama

Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti, alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanti nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo.

La vita promessa 2 è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi. La sceneggiatura è di Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.

Nel cast Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Vittorio Magazzù, Giuseppe Spata, Emilio Fallarino, Francesca di Maggio, Primo Reggiani, Marcello Mazzarella, Arturo Muselli con Stefano Dionisi e con Eleonora Giovanardi e Brenno Placido.