L’altro ‘900 – Rai5 ricorda Goffredo Parise

Rai Cultura ricorda lo scrittore vicentino Goffredo Parise nel nuovo appuntamento con “L’altro ‘900”, il programma di letteratura firmato da Isabella Donfrancesco con Alessandra Urbani per la regia di Laura Vitali e Diego Magini, in onda martedì 31 marzo 2020 alle ore 19.20 su Rai5.

Lo ricorda affettuosamente lo scrittore Raffaele La Capria: “Eravamo amici; entrambi non provavamo invidie o gelosie per i successi dell’uno o dell’altro. Goffredo amava Capri, luogo a me particolarmente caro. Quando la malattia gli impedì di venire a trovarmi, gli dissi che Capri era diventata brutta, piena di battellini e gommoni e non valeva la pena che lui passasse a trovarmi lì”.

Insieme a La Capria, l’artista Giosetta Fioroni, a lungo compagna di Parise, gli scrittori Franco Marcoaldi e Silvio Perrella sono le voci che compongono l’omaggio all’autore dei “Sillabari”.

Nodo di raccordo delle loro testimonianze è la “casina delle fate” di Salgareda, in provincia di Treviso, che Goffredo Parise elesse come luogo del cuore e della scrittura.

Giosetta Fioroni ricorda Parise così: “Scriveva a mano, velocissimo e diretto; e poi a macchina, andando e tornando dai molti viaggi per i suoi indimenticabili reportage”. In Laos, in Vietnam, in Biafra, in Cile, in Cina: Parise è stato sempre nei luoghi dove i conflitti, le guerre, la fame chiedevano di essere raccontate.

Ha scritto per il Corriere della Sera, per L’Espresso, per la Rai.

La puntata, realizzata prevalentemente a Salgareda e Ponte di Piave, presso le due case venete di Goffredo Parise, e a Roma presso lo studio della pittrice Giosetta Fioroni, si avvale come sempre di una selezione di brani letti dall’attore Alessio Vassallo.