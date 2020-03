Mio Figlio, un film di Christian Carion – Rai Premium

Su Rai Premium va in onda, martedì 24 marzo 2020 alle ore 21.20, il film Mio Figlio di Christian Carion.

Mio Figlio – La trama

Julien è sempre in viaggio per lavoro e la continua assenza da casa ha mandato in frantumi il suo matrimonio. Mentre si trova in Francia riceve un’inquietante chiamata dalla sua ex moglie: Mathys, il loro bambino di sette anni è scomparso. Si mette allora sulle sue tracce, pronto a percorrere anche il più oscuro dei sentieri pur di salvare suo figlio.

“Il film è il viaggio di un uomo che si perde da qualche parte lungo la strada, che è vittima della paranoia e che è sopraffatto dalla colpa dovuta alla sua assenza – colpa che lo fa impazzire – e finisce con l’agire in maniera irrazionale – afferma il regista Christian Carion -. Spero che lo si possa comprendere senza dover accettare ciò che fa”.

“Per me Mio Figlio è un film di genere – continua il regista -. E allo stesso tempo è la prima volta che non ho una vera storia da sostenere. Questo film mi ha concesso una libertà e un piacere nel giocare con i codici del genere mai provati. Una delle mie più grandi preoccupazioni era che il pubblico avrebbe capito tutto prima della fine. E ho provato a scartare questa ipotesi. Giocando appunto!”

Nel cast Guillame Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist, Antoine Hamel, Mohamed Brikat, Lino Papa, Christophe Rossignon, Pierre Desmaret.