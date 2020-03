Mister Felicità, un film di Alessandro Siani – Rai3

Set del film “Mister Felicità” di Alessandro Siani, nella foto Alessandro Siani, foto di Gianni Fiorito

Su Rai3 il film di Alessandro Siani dal titolo Mister Felicità, con lo stesso Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna.

Il film va in onda lunedì 2 marzo 2020 alle ore 21.20.

Mister Felicità – La trama

Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione.

Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

«Mister Felicità è un titolo importante, addirittura ingombrante per un film comico, ma è l’unica espressione più azzeccata per raccontare la storia di uno spiantato, Martino De Simone, un inguaribile sornione, dai modi indolenti e dall’anima nostalgica napoletana – dichiara Alessandro Siani -. Sarà proprio lui a rendersi protagonista di una meravigliosa storia di “rinascita emotiva”. Sì, proprio la rinascita emotiva è il motore autoriale che si è acceso in me e che mi ha dato lo stimolo per mettere in piedi un nuovo progetto cinematografico che raccontasse le differenze tra ottimismo e pessimismo, tra pensiero negativo e pensiero positivo, tra capacità di chi sa reagire ad una “caduta” e chi invece ha la completa mancanza di forza nell’affrontare i mille inciampi che purtroppo ci offre la vita».