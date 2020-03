Pretty woman, con Richard Gere e Julia Roberts su Rai1

Una prima serata dedicata al romanticismo quello di Rai1 con uno dei film più amati dal pubblico del grande e piccolo schermo: Pretty woman, con Richard Gere e Julia Roberts, in onda mercoledì 4 marzo 2020.

Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, specialista nell’acquistare grosse società in dissesto trovandosi a Hollywood per concludere uno di questi affari, per avere indicazioni di una strada di Beverly Hills accetta di far salire sulla sua automobile una simpatica prostituta, Vivian Ward. Edward, che è rimasto colpito dalla originale personalità e dalla bellezza della ragazza, la ingaggia per tutta la settimana che egli deve trascorrere a Hollywood, offrendole molto denaro.

Lewis, troppo preso dagli affari, non ha mai tempo per i sentimenti, perciò ora è in crisi, perchè, separato già da tempo dalla moglie, ha appena rotto i rapporti con l’amante. Quando il suo avvocato e amico Philip, che collabora con lui per l’affare in corso, gli consiglia di condurre con sè una ragazza alla cena d’affari con l’anziano magnate James Morse, capo della grossa compagnia marittima che Lewis vuole acquistare, Edward invita Vivian ad accompagnarlo, dandole molti soldi per comprarsi gli abiti adatti.

Vivian si trova a disagio in un negozio di lusso, da dove viene cacciata, ma per fortuna l’aiuta con simpatia il direttore dell’albergo, Thompson, che non solo la manda nella sartoria di una sua amica, ma le insegna anche come comportarsi a tavola. Intanto Edward e Vivian scoprono di star molto bene insieme.

Pretty Woman è noto anche per la colonna sonora che riprende la canzone del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, che ha ispirato il titolo del film.