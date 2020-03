Se fossi lei, film con Toni Collette e Cameron Diaz – Rai Movie

Rai Movie trasmette la commedia “In Her Shoes – Se fossi lei“, con Toni Collette e Cameron Diaz, in onda mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.10.

Una commedia dolce e amara, diretta dal Premio Oscar Curtis Hanson e tratta del Best Seller di Jennifer Weiner “A letto con Maggie”.

Se fossi lei – La trama

E’ la storia di due sorelle Rose e Maggie che non hanno null’altro in comune che il DNA e la medesima taglia di scarpe – il 42: la bella e prorompente Maggie (Cameron Diaz) che non si perde neanche una festa, e la seria e pragmatica Rose (Toni Collette), brillante avvocato.

Dopo un terribile litigio, le due devono percorrere la difficile strada che le porterà a riscoprirsi sotto una nuova luce, aiutate nell’impresa da una nonna (il Premio Oscar Shirley MacLaine) che credevano di aver perso per sempre.