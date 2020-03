Suffragette, la battaglia delle donne inglesi per il diritto al voto

Suffragette è il film diretto da Sarah Gavron e scritto da Abi Morgan, in onda su Rai3 venerdì 6 marzo 2020 alle ore 21.20.

Il film racconta il preciso momento in cui la decennale battaglia della donne inglesi per ottenere il diritto di voto è passata da pacifica a violenta, dalle manifestazioni alle rappresaglie, dai tentativi di riforma agli attentati dinamitardi.

In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per l’eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.

Suffragette – La trama

Londra, 1913. La timida Maud, moglie remissiva e madre amorevole, fa l’operaia per tredici ore al giorno dall’età di 8 anni, sopportando in silenzio il peso del lavoro e gli abusi del suo superiore. Nelle strade impazzano le proteste delle donne che lottano per il suffragio universale, ma la ragazza, intimorita dai subbugli, rimane estranea a qualsiasi rivendicazione politica. Dopo l’arrivo in fabbrica della suffragetta Violet, però, Maud si lascerà sedurre dalla solare caparbietà della compagna, fino a rimettere in discussione (e sacrificare) i fondamenti della sua intera esistenza.

“Eravamo incantate dallo spirito pionieristico di queste donne rispetto alla loro epoca – afferma Sarah Gavron -. Infrangevano ogni tabù e convenzione della società di quel tempo. Ci siamo rese conto che l’opinione pubblica è ben poco consapevole di quanto hanno fatto”.

Nel cast Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw e Meryl Streep.