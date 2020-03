The Great Songwriters – Noel Gallagher

Sei ritratti originali di cantautori leggendari che svelano i processi creativi dietro la composizione di brani diventati cult. Li racconta il produttore e regista Paul Toogood nella seconda stagione della serie “The Great Songwriters”, in onda da lunedì 9 marzo 2020 alle ore 23.47 su Rai5.

Ogni documentario della serie presenta quattro esibizioni esclusive accompagnate da interviste in cui gli artisti spiegano il loro lavoro e la loro passione in prima persona.

Svelando le storie che si celano dietro alle loro canzoni, gli aneddoti, il making, i percorsi artistici, insieme ai live in versione acustica.

Protagonista del primo appuntamento è Noel Gallagher. Definito da Sir George Martin “il migliore autore della sua generazione”, Gallagher nell’episodio racconta i suoi inizi con gli Oasis e il nuovo progetto con i High Flying’ Birds.

In versione acustica, inoltre, interpreta Don’t Look Back in Anger, Holy Mountain, It’s a Beautiful World e What a Life!

Negli episodi successivi, la serie incontra Kelly Jones, Seal, The Flaming Lips, Rickie Lee Jones e Paul Anka.