Un desiderio di vigilia, film su Rai Premium

Un desiderio di vigilia è il titolo del film diretto da Felix Herzogenrath, tratto dai racconti di Katie Fforde, autrice inglese amatissima per le sue storie sentimentali, in onda mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 21.20 su Rai Premium.

Un desiderio di vigilia – La trama

Will Hinger, il tutore del piccolo ma ricco orfano Linus, finisce in prigione per aver fatto irruzione in casa della cantante Peggy Bloom. A difendere Will è l’avvocato Alicia Charles, che vorrebbe ritrovarsi a sciare per le imminenti vacanze di Natale con il fidanzato John.

Per evitare che Will perda la custodia di Linus, Alicia dovrà capire le ragioni che lo hanno portato al gesto e quale legame, all’insaputa di tutti, lo lega alla cantante.

Nel cast Ursula Karven, Marek Erhardt, Nick Julius Schuck, Elena Uhlig, Christian Erdmann, Judy Winter, David C. Bunners, Rolf Becker.