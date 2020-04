Captain Fantastic, un film di Matt Ross – Rai3

“Captain Fantastic” è il titolo del film scritto e diretto da Matt Ross in onda mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 21.10, su Rai Movie, con Viggo Mortensen e Frank Langella.

Captain Fantastic La trama

Ben (Viggo Mortensen) vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono.

Per Matt Ross, sceneggiatore e regista di Captain Fantastic , la storia è un’esplorazione delle scelte che i genitori compiono per i loro figli.

“Sono affascinato da tutti i temi che ruotano attorno all’essere genitori – spiega Ross -. Ben ha abbandonato il mondo esterno e qualsiasi ambizione personale per dedicare la sua vita a essere il miglior padre possibile. La questione è: è il miglior padre del mondo, oppure il peggiore? Quello che fa è folle, oppure follemente bellissimo”?

Alcune esperienze vissute dalla famiglia Cash prendono spunto dall’infanzia di Ross.

“A mia madre interessavano situazioni di vita alternative – afferma il regista -. Quando ero un bambino non la consideravamo un’esistenza fuori dalla civiltà la nostra, anche se vivevamo nelle comuni della California del Nord e nell’Oregon. Eravamo nel bel mezzo del nulla senza televisione e senza gran parte della tecnologia moderna”.

Come per la famiglia in Captain Fantastic , l’infanzia di Ross è stata una vera e propria avventura e, allo stesso tempo, un’esperienza alienante per un bambino.

“È stato duro soprattutto durante l’adolescenza -prosegue Ross -. Fui allontanato dai ragazzi della mia età quando iniziai a essere attratto dal sesso opposto. I miei amici erano lontani. E io volevo che facessero parte della mia vita. Nel film, il figlio maggiore dei Cash, Bo, si trova proprio in questo momento della sua esistenza, mentre i figli più piccoli considerano ancora straordinario il loro stile di vita”.

Le scelte di Ben sono ben più estreme rispetto a quelle che potrebbe fare qualsiasi altro genitore. Per dieci anni, Ben e la sua famiglia hanno vissuto al di fuori di tutto, in un luogo remoto, dove cacciano e coltivano il loro cibo. Lui e sua moglie Leslie hanno scelto di crescere i loro figli in maniera totalmente diversa da quella che è la normalità, e la loro scelta genera dei dilemmi: il fine giustifica il mezzo?

“Lui fa delle cose che potremmo legittimamente mettere in discussione, poiché mettono in pericolo le loro vite – conclude Ross -. Il tema di come allevare i figli è molto attuale”.

Nel cast: Viggo Mortensen, Frank Langella, Missi Pyle, Erin Moriarty, George MacKay, Ann Dowd, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn, Steve Zahn.

Vincitore del Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma, premiato per la miglior regia a Cannes nella sezione “Un Certain Regard”, il film ha avuto il suo battesimo al Sundance Film Festival.