Concerto dell’Orchestra Rai con Alpesh Chauhan e Mario Brunello – Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai registrato all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” nel maggio 2019.

Il concerto viene trasmesso lunedì 27 aprile 2020 alle ore 17.41.

Sul podio il giovane direttore d’orchestra Alpesh Chauhan.

Direttore Principale della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma dal 2017, Alpesh Chauhan è stato Assistant Conductor di Andris Nelsons alla City of Birmingham Symphony Orchestra dal 2014 al 2016.

È già primo violoncello della Cbso Youth Orchestra di Birmingham quando, a sedici anni, comincia la sua formazione da direttore che lo porterà al debutto ai Bbc Proms nel 2016. Da allora collabora con orchestre prestigiose come la Bbc Philharmonic e la London Symphony Orchestra.

In programma il Concerto in si minore per violoncello e orchestra op. 104 di Antonín Dvořák, pagina fra le più note del compositore boemo scritta intorno al 1895 verso la fine del suo soggiorno americano. A interpretare questo capolavoro della letteratura violoncellistica il grande Mario Brunello.

Apprezzato a livello internazionale non solo per le indiscutibili doti di interprete, ma anche per i suoi progetti che coinvolgono forme d’arte e sapere diversi, dal teatro alla letteratura, dalla filosofia alla scienza, il violoncellista torna a suonare con l’Orchestra Rai.

Vincitore del Premio Čajkovskij di Mosca nel 1986, è ospite regolare di formazioni quali la London Philharmonic, la NHK Symphony di Tokyo, la Mahler Chamber Orchestra e ha collaborato con direttori come Myung-whun Chung, Vladimir Jurowski e Valery Gergiev.

Chiude la serata la Sinfonia n. 5 in re minore op. 47 di Dmitrij Šostakovič, brano fra i più rappresentativi del musicista russo.

La regia televisiva è di Maria Baratta.