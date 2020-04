Corri ragazzo corri, film su Rai Movie

“Corri ragazzo corri” è il titolo del film di Pepe Danquart ispirato alla storia vera di Yoram Fridman e tratto dal bestseller dello scrittore istraeliano Uri Orlev.

Il film va in onda sabato 4 aprile 2020 alle ore 23.11 su Rai Movie.

Corri ragazzo corri – La trama

Polonia, 1942. Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a separarsi dai fratelli e dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i durissimi tre anni che lo separano dalla fine della guerra nei boschi e nei villaggi vicino alla capitale.

Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi. Sopravviverà ai gelidi inverni chiedendo ospitalità contraccambiandola con manodopera. In questo duro viaggio, Jurek, incontreri persone che lo aiuteranno ed altre che lo tradiranno ma non perderà mai la forza per andare avanti.

Il ragazzo si troverà esposto ai pericoli cui la sua condizione di ebreo lo sottopone. Per questo, infatti, sarà via via costretto a dimenticare il suo passato, a cancellare i ricordi di sua madre, del suo paese e della sua infanzia, così come i continui addii del presente.

“Con Corri ragazzo corri volevo raccontare una storia vera e commovente, senza pessimismo – afferma il regista Pepe Danquart -. La storia di Srulik-­Jurek­‐Yoram Fridman, una storia vera fatta di forza, di speranza e di coraggio”.

In concorso alla VIII edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (2013) nella sezione ‘Alice nella città’.

Tra gli interpreti Andrzej Tkacz, Jeanette Hain, Rainer Bock, Itay Tiran, Katarzyna Bargielowska.