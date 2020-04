“Earth – Un giorno straordinario”, documentario su Rai2

“Earth – Un giorno straordinario” è il titolo del documentario in onda su Rai2 martedì 21 aprile 2020 alle ore 21.20.

Realizzato con strumenti di ripresa ultra tecnologici, il documentario è un viaggio che rivela l’eccezionale potenza della natura.

Nel corso di una sola giornata, si segue il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane.

Una finestra sul mondo naturale che consente di osservare gli animali in azione, come un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale, un bradipo in cerca d’amore.

Una dichiarazione d’amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano.

Earth – Un Giorno Straordinario è narrato da Diego Abatantuono.

La regia è di Richard Dale, Peter Webber, Fan Lixin.