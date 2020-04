Elvis: The Classic Broadcasts, documentario su Rai5

“Elvis: The Classic Broadcasts” è il documentario in onda martedì 7 aprile 2020 alle ore 22.52 su Rai5.

Tutte le migliori esibizioni televisive di Elvis Presley: i suoi grandi classici eseguiti rigorosamente dal vivo, senza playback, a riprova del suo incredibile talento. Una playlist che spazia dalle primissime esibizioni all’Ed Sullivan Show sino alle esibizioni di Las Vegas.

Nel filmato da “Don’t Be Cruel” a “Love Me Tender”, da “Johnny B Goode” a “I Can’t Stop Loving You”, da “Steamroller Blues” a “Heartbreak Hotel”, le performance raccolte sono tutte in diretta, senza modifiche o interventi.

Per questi spettacoli non c’erano “reti di sicurezza”, o possibilità di fare nuove riprese o di correggere un errore. Dall’eccitazione delle trasmissioni in diretta durante gli anni del rock ‘n’ roll alla pura maestosità del Re al suo apice nel ’73.