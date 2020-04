Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Stallone e Schwarzenegger

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono i protagonisti di “Escape plan – Fuga dall’inferno”, il film diretto da Mikael Håfström, in onda su Rai2 giovedì 2 aprile 2020 alle ore 21.20.

Escape Plan – Fuga dall’inferno – La trama

Ray Breslin (Sylvester Stallone) – una delle principali autorità mondiali nel campo della sicurezza delle strutture carcerarie – decide di accettare un ultimo incarico: evadere dall’ultra-segreto e tecnologico penitenziario di ultimissima generazione, “La Tomba”.

Ingannato ed ingiustamente imprigionato, Breslin si trova così a dover coinvolgere un altro detenuto, Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), per mettere in atto un audace Escape Plan – Fuga dall’Inferno, ai limiti dell’inverosimile, per evadere dal più sicuro ed inespugnabile carcere mai concepito e costruito dall’uomo.

“Credo che questo sia un film che il pubblico non si aspetta da noi – spiega Stallone -. Le nostre carriere attraversavano un percorso parallelo durante l’epoca d’oro dei grandi film d’azione, ma questo è qualcosa di nuovo. Non si tratta solo di pistole, esplosioni e bombe. I nostri personaggi devono realmente usare il cervello per trovare soluzioni. C’è molta azione, è vero, ma è l’avventura di essei umani ‘pensanti’ e poi, come film è arivato nella fase di maturità piena della nostra carriera”.

Nel cast Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Faran Tahir, Amy Ryan, Sam Neill, Vinnie Jones, Vincent D’Onofrio, Matt Gerald, Curtis “50 Cent” Jackson, Caitriona Balfe, David Joseph Martinez, Alec Rayme, Christian Stokes, Graham Beckell.

Escape Plan – Fuga dall’inferno – Guarda il trailer