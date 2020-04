Farà giorno, commedia con Gianrico Tedeschi – Rai5

Rai Cultura, per festeggiare Gianrico Tedeschi, che compirà 100 anni il prossimo 20 aprile, propone sabato 18 aprile 2020 alle ore 21.15 su Rai5 la commedia “Farà giorno”, in cui l’attore ricopre il ruolo di un vecchio partigiano.

La commedia, in due atti, è di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi.

Accanto a Gianrico Tedeschi che interpreta Renato, sul palcoscenico Alberto Onofrietti nel ruolo di Manuel e Marianella Laszlo in quello di Aurora, figlia di Renato.

La regia è di Piero Maccarinelli.

Farà giorno – La trama

Manuel, giovane bulletto di periferia con simpatie nazifasciste, si trova ad accudire Renato, vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resistenza, in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto entrambi. Manuel, infatti, uscendo dal garage condominiale ha investito con l’auto Renato e, per evitare una denuncia, “tratta” con lui un periodo di assistenza domiciliare.

Comincia così una sfida senza esclusione di colpi, anzi una partita di poker a due che tra azzardi, bluff ed inganni assumerà poco per volta i contorni di un confronto tra due opposte visioni della vita e del senso della Storia. In questo percorso la comune ricerca di umanità e di verità li aiuta a vincere le rispettive diffidenze rivelando ognuno le proprie debolezze e paure: il bilancio di una vita intera per l’uno, la mancanza di prospettive per il futuro per l’altro.

Per Renato l’inaspettato e improvviso ritorno a casa di sua figlia Aurora è l’evento che riapre la strada a dolorosi ricordi, ma anche alla speranza di una riconciliazione in cui ormai non credeva quasi più: genitore e figlia sono stati separati da trent’anni di silenzio e di lontananza ma, ancora prima di questo, ad allontanarli sono stati la scelta di vita di Aurora e la decisione più difficile che un padre possa prendere.

Renato si ritrova, così, a trasmettere a due generazioni così diverse e distanti tra loro un’eredità fatta dei più alti ideali di libertà e di responsabilità.