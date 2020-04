Foxcatcher. Una storia americana – Film su Rai4

“Foxcatcher. Una storia americana” è il titolo del film di Bennett Miller, interpretato da Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo, Vanessa Redgrave, Sienna Miller.

Il film va in onda su Rai4 domenica 26 aprile 2020 alle ore 23.14.

Foxcatcher. Una storia americana – La trama

Mark Schultz, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi, viene invitato dal facoltoso John du Pont, che ha organizzato nella sua tenuta una palestra, per formare la squadra di lottatori che dovranno concorrere alle Olimpiadi di Seul del 1988.

Schultz accetta volentieri, cogliendo anche l’occasione per uscire dall’ombra del suo venerato fratello, Dave, anche lui campione di lotta libera, che si è sempre occupato di lui e dei suoi allenamenti.

Per du Pont, invece, riuscire a mettere in piedi una squadra di livello mondiale è un modo per ottenere il rispetto che pensa di meritare agli occhi del mondo e, soprattutto, di sua madre.

Mark inizia a dipendere sempre di più dall’approvazione di du Pont, fino a quando …

Per il film Bennett Miller si è aggiudicato il premio per miglior regista al 67mo Festival di Cannes (2014).