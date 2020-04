Francesco, il film di Liliana Cavani su Rai Storia

“Francesco”, il film di Liliana Cavani dedicato al Santo di Assisi, viene proposto su Rai Storia, per il ciclo “Binario Cinema”, domenica 12 aprile 2020 in prima serata.

Tra gli interpreti del film, uscito nel 1989, Mickey Rourke (Francesco), Helena Bonham Carter (Chiara), Paolo Bonacelli (Pietro Bernardone), Fabio Bussotti (Leone), Mario Adorf (Cardinale Ugolino).

Francesco – La trama

Francesco di Assisi muore il 4 ottobre del 1226. A distanza di qualche tempo, Chiara e cinque tra i primi seguaci del Santo (Leone, Pietro Cattani, Bernardo, Angelo e Rufino) s’incontrano per ricordare episodi e momenti della vita dell’uomo che con la sua testimonianza evangelica ha cambiato le loro esistenze.

Leone sul suo quaderno appunta i ricordi aiutato dagli altri.

Viene così ripercorsa la vicenda umana e spirituale di San Francesco che, per poter vivere in maniera radicale il Vangelo, condivise la condizione dei poveri. Dalla giovinezza dissoluta alla prigionia dopo la guerra con Perugia; dalla rinuncia ai beni di famiglia per dedicarsi ai poveri e ai lebbrosi alla vita con i primi confratelli che lo seguono; dal restauro della chiesetta di San Damiano all’incontro con Chiara; dall’approvazione del Papa della Regola agli ultimi anni della sua vita, quando il Santo si accorge dei pericoli cui può andare incontro la sua comunità. Proprio in questa difficile fase della sua vita, Francesco, insieme a fra’ Leone, sale sulla montagna per meditare e pregare Dio. Qui riceve le stigmate alle mani, ai piedi e al costato, segni dell’amore divino e della sua santità.