I Topi 2 su Rai3 – 25 aprile 2020

Altri due episodi, sabato 25 aprile 2020 alle ore 22.00 su Rai3, della seconda stagione de “I Topi”, la serie televisiva scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese.

I Topi – Terzo e quarto episodio

Una nuova vita

Mentre Sebastiano e U Stuorto vagano nei cunicoli per i loro traffici, Benni a casa sperimenta allegramente nuove ricette e Carmen è tesa perché deve dire a sua madre e a sua zia di essere incinta.

Le due donne credono sia una scherzo, visto che non sanno neanche dell’esistenza di un fidanzato. Devono, però, ricredersi. La notizia arriva subito a Sebastiano, insieme al particolare che il ragazzo, un certo Ludovico, è per la convivenza e non per il matrimonio.

Il fratello di Nick Boutique

Durante la festa di fidanzamento tra Carmen e Ludovico, U Stuorto viene sorpreso a baciare appassionatamente un uomo. È Fransis, il fratello di Nick Boutique. Scoperto, U Stuorto chiede a Carmen e a Benni di non dire nulla a Sebastiano. Il caso vuole, però, che al rientro a casa Benni racconti tutto alla madre e alla zia, non sapendo che oltre a loro c’è anche qualcun altro in ascolto.

Nel cast Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Tony Sperandeo, Michela De Rossi, Andrea Colombo e Clelia Piscitello.

Una coproduzione Rai Fiction – Wildside, in collaborazione con la Direzione Produzione Tv – Centro di Produzione Rai di Torino.