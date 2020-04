Il Paradiso per davvero – Film su Rai2 – La trama

Il Paradiso per davvero è il titolo del film di Randall Wallace in onda venerdì 10 aprile 2020 alle ore 23.30 su Rai2.



Tratto dall’omonimo best-seller il film porta sullo schermo una storia vera che ha commosso milioni di persone in tutto il mondo: la straordinaria esperienza che ha cambiato la vita di un bambino e la decisione coraggiosa di suo padre di condividerla con tutti.

Il Paradiso per davvero – La trama

Greg Kinnear interpreta Todd Burpo, imprenditore di una piccola città, vigile del fuoco volontario e pastore, che cerca di andare avanti in un anno difficile per la sua famiglia. Dopo che suo figlio Colton (interpretato da Connor Corum al suo debutto cinematografico) è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza, Todd e sua moglie Sonja (Kelly Reilly) sono felici per la sua guarigione miracolosa. Ma sono del tutto impreparati a ciò che succede dopo.

Colton inizia a descrivere nei particolari il suo incredibile viaggio verso il cielo. Mentre Colton racconta con innocenza dettagli che non poteva conoscere, il padre Todd si trova a scontrarsi contro un muro di mistero e dubbio, finché non riesce a ritrovare la speranza, la fede e la forza di andare avanti.

Nel cast: Greg Kinnear, Kelly Reilly, Margo Martindale, Thomas Haden Church, Connor Corum , Lane Styles.

Il Paradiso per davvero – Guarda il trailer