Il Trovatore di Verdi su Rai5

Su Rai5 viene proposto il capolavoro di Giuseppe Verdi “Il Trovatore” nell’edizione andata in scena il 18 febbraio 2014 al Teatro alla Scala di Milano.

L’opera, dramma in quatto atti su libretto di Salvatore Cammarano, va in onda martedì 28 aprile 2020 alle ore 10.00.

Si tratta di una produzione della Scala firmata dal regista Hugo De Ana.

Sul podio il Maestro Daniele Rustioni. La regia, le scene e i costumi sono di Hugo De Ana, le luci di Marco Filibeck, i movimenti coreografici di Leda Lojodice.

Nel cast il baritono Franco Vassallo, il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, il tenore Marcelo Álvarez.

Il Trovatore è stato rappresentato per la prima volta il 19 gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma.

La trama dell’opera è incentrata sulla rivalità fra il trovatore Manrico e il Conte di Luna. Entrambi sono, infatti, innamorati della giovane Eleonora. I due non sanno però di essere fratelli.

Solo quando Manrico viene decapitato per ordine del Conte, poiché ha rapito Eleonora, questi apprende da Azucena, una zingara, che Manrico era suo fratello.

L’avvenimento ha luogo parte in Biscaglia, parte in Aragona. L’azione si svolge nel 1409.

Il Trovatore – Personaggi e interpreti

Il Conte di Luna: Franco Vassallo;

Leonora: Maria Agresta;

Azucena: Ekaterina Semenchuk;

Manrico: Marcelo Álvarez;

Ferrando: Kwangchul Youn;

Ines: Marzia Castellini;

Ruiz: Massimiliano Chiarolla;

Un vecchio zingaro: Ernesto Panariello;

Un messo: Giuseppe Bellanca.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.