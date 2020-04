La Coppia dei Campioni, un film con Massimo Boldi e Max Tortora

Su Rai Movie La Coppia dei Campioni, la commedia scritta e diretta da Giulio Base e distribuita da Notorious Pictures, in onda mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 23.10.

Oltre a Massimo Boldi e Max Tortora, nel cast figurano Matthew Reynolds, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, Pia Lanciotti e Enzo Casertano.

La coppia dei campioni – La trama



Due dipendenti della stessa multinazionale vincono alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. Uno milanese, l’altro romano, uno benestante e l’altro nullatenente, si conoscono per la prima volta all’imbarco per Praga detestandosi a prima vista. Una turbolenza costringe l’aereo a un atterraggio di emergenza in Slovenia e da qui inizia la disavventura dei due che tra liti, vendette e armistizi diventeranno … quasi amici.

“Fin dalla prima fase della scrittura di questo copione mi sono sforzato di mettere insieme umorismo ed emozioni utilizzando le diversità che scaturiscono inevitabilmente da un viaggio fatto per uno scherzo del destino da due personaggi così diversi fra loro – dichiara il regista Giulio Base -. Fumagalli e Zotta, i miei due eroi che ho amato da subito come fossero figure a me familiari, sono uomini che sulla carta non hanno niente in comune, ma che invece condividono la cosa forse più importante: hanno un cuore buono. Ma oltre a questa storia dal tono un po’ farsesco di un’inattesa amicizia, spero anche di aver abbozzato un personale ritratto dell’Italia contemporanea che ancora separa le culture e gli usi delle nostre due città più importanti: Roma e Milano. Da sempre poi desideravo realizzare un film che parlasse di alcune cose che amo: viaggiare, i road-movie, la passione sportiva”.

