“La damnation de Faust” di Berlioz su Rai5

Rai Cultura propone venerdì 24 aprile 2020 alle ore 18.03 su Rai5 il capolavoro del romanticismo francese “La damnation de Faust” di Hector Berlioz, che ha inaugurato la stagione 2017-2018 dell’Opera di Roma.

Il titolo mancava dal Teatro romano dal 1955.

Lo spettacolo va in scena con un nuovo allestimento in coproduzione con Teatro Regio di Torino e Palau de Les Arts Reina Sofía di Valencia.

Sul podio il Maestro Daniele Gatti. La regia è di Damiano Michieletto. Le scene sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Carla Teti, le luci da Alessandro Carletti.

Sul palcoscenico il tenore Pavel Černoch , il basso Alex Esposito, il mezzosoprano Veronica Simeoni, il basso Goran Jurić.

«La dannazione è la perdita di umanità creata dall’isolamento, dalla mancanza di relazioni umane – afferma il regista Damiano Michieletto –. Faust è un uomo fragile, che cerca e lotta per trovare la sua identità, un po’ come succede ad Amleto. Mefistofele rappresenta la corruzione, la tentazione, e crea un percorso di cinismo distruttivo. Si comporta come se stesse facendo un esperimento in laboratorio: Faust è una cavia nelle sue mani. Come in una sorta di Truman Show Mefistofele pilota tutto. Vuole dominare Faust, che sente suo, come un giocattolo. Il contraltare di Mefistofele – continua Michieletto – è Margherita, che rappresenta la comprensione umana, il sentimento, l’ascolto, la possibilità per Faust di vivere qualcosa di reale. Per questo Mefistofele cercherà di allontanarli. Margherita dal canto suo cercherà di salvare l’uomo di cui è innamorata, ma non riuscirà a vincere, e nella scena finale della discesa all’Inferno arriverà troppo tardi. Lo spettacolo si svolge come un racconto a episodi – conclude il regista – nel quale vediamo la famiglia di Faust: il padre, la madre, la scuola. Vediamo anche alcuni flashback di quando era ragazzo. Soprattutto vediamo la sua solitudine e il suo rapporto con il mondo virtuale che lo isola e lo intrappola. Nemmeno l’amore riuscirà a salvarlo e l’epilogo sarà quanto di più tragico possa accadere nella vita di un giovane uomo».

“La damnation de Faust” – Personaggi e Interpreti

Faust: Pavel Černoch;

Méphistophélès: Alex Esposito;

Marguerite: Veronica Simeoni;

Brander: Goran Jurić.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.