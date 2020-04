La pelle dell’orso, film su Rai5 – La trama

“La pelle dell’orso” è il titolo del film di Marco Segato, in onda su Rai5 lunedì 6 aprile 2020 alle ore 22.12 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

La storia di un padre e di un figlio nelle Dolomiti venete che, per sbarcare il lunario, accettano una pericolosa scommessa.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Matteo Righetto.

La pelle dell’orso – La trama

Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore delle Dolomiti vivono Domenico, un ragazzino sveglio ma introverso, e il padre Pietro, un uomo consumato dalla solitudine e dal vino, che per campare lavora alle dipendenze di Crepaz.

Il rapporto tra padre e figlio è aspro e difficile, i lunghi silenzi li hanno trasformati in due estranei. Una notte la tranquillità della valle viene minacciata dal “diaol”, il diavolo, un orso vecchio e feroce che ammazza una vacca dentro una stalla. La comunità è in preda a un terrore superstizioso e non ha la forza di reagire.

Una sera all’osteria in uno scatto d’orgoglio, Pietro lancia una sfida a Crepaz: ammazzerà l’orso in cambio di denaro. La sfida viene raccolta tra le risate e lo scetticismo generale. È l’occasione che Pietro aspettava da tempo, il mattino dopo, senza dir nulla a nessuno parte per la caccia. Domenico lo viene a sapere e decide di seguirlo. A sua volta abbandonerà la sicurezza del paese per avventurarsi verso l’ignoto.

Padre e figlio si immergono nei boschi, sempre più a fondo, fino a essere trasformati. A poco a poco si riavvicinano, si riconoscono e il muro che li separava si sgretola nell’immensità della natura.

Marco Segato è stato candidato al David di Donatello 2017 come miglior regista esordiente. Globo d’oro 2017: miglior fotografia.

Nel cast Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato.