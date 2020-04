La ragazza del treno, un film con Emily Blunt – Rai Movie

Su Rai Movie il film di Tate Taylor “La ragazza del treno“, con Emily Blunt.

Tratto dall’omonimo libro di Paula Hawkins, il film va in onda giovedì 23 aprile 2020 alle ore 21.10.

La ragazza del treno è un thriller psicologico in cui realtà e apparenza, bugie e verità si intrecciano in un crescendo inquietante, in cui nulla è come appare.

La ragazza del treno – La trama

Devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del matrimonio e il tradimento dell’ex marito, Rachel comincia ad osservare, trasformandola in una vera e propria ossessione, la coppia apparentemente perfetta che vive in una casa che vede ogni giorno dal treno che la porta al lavoro.

Fino a quando una mattina scorge dal finestrino una scena che la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso e sconcertante.

Nel cast del film: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson , Justin Theroux, Luke Evans, Edgar Ramirez, Laura Prepon, Allison Janney, Darren Goldstein, Lisa Kudrow.

La ragazza del treno – Guarda il trailer