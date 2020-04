Le vite degli altri, film su Rai Movie – La trama

“Le vite degli altri” è il titolo del film scritto e diretto da Florian H. von Donnersmarck, in onda su Rai Movie sabato 18 aprile 2020 alle ore 23.20.

Il film ha vinto l’Oscar 2007 per il miglior film in lingua straniera e ha raccolto importanti premi.

Le vite degli altri – La trama

Berlino Est, 1984. Il capitano Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) è l’agente HGW XX/7 della Stasi, la Polizia di Stato della DDR.

Per la sua abilità e lealtà il tenente colonnello Anton Grubitz (Ulrich Tukur) gli affida il compito di mettere sotto stretta sorveglianza il drammaturgo di successo Georg Dreyman (Sebastian Koch), su cui nutre sospetti. In realtà non è il solo ad avere un motivo per cercare di incriminarlo. In particolare il ministro della cultura Bruno Hempf (Thomas Thieme) vorrebbe farlo imprigionare per avere via libera con la sua compagna Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), celebre attrice teatrale, di cui è invaghito.

Con sofisticati sistemi di intercettazione il capitano Gerd Wiesler entra nelle loro vite registrando ogni loro passo, ogni parola, ogni atto. E tuttavia nulla sembra emergere a carico di Dreyman, fino al suicidio di Albert Jerska (Volkmar Kleinert), un regista dissidente suo caro amico, da cui è profondamente scosso. A questo si aggiunge la scoperta che il ministro della cultura infastidisce, ricatta e incontra segretamente Christa-Maria. Dreyman decide di agire, insieme al noto autore dissidente Paul Hauser (Hans-Uwe Bauer), ma intanto qualcosa del mutamento del drammaturgo comincia a penetrare anche nella coscienza del capitano Wiesler. Continuando a pedinarlo e intercettarlo, l’agente segreto comincia a farsi un’idea diversa del regime e delle vite degli altri a cui ha legato la sua.

La pubblicazione nella Germania Ovest di un articolo di denuncia che non può che essere stato scritto da Dreyman fa precipitare gli eventi: nessuno è più al sicuro.

I destini di tutti sono stravolti per sempre. Ma cinque anni dopo il sistema ‘implode’ e il Muro di Berlino cade.