Lehman Trilogy – Prima e seconda parte su Rai5

Su Rai5 viene proposta l’opera teatrale Lehman Trilogy, la saga dei fratelli Lehman riscritta dal drammaturgo Stefano Massini.

Lehman Trilogy, che ha debuttato nel 2015 al Piccolo Teatro Grassi di Milano, è anche l’ultima regia del grande maestro Luca Ronconi.

Il capitalismo, i giochi di potere, le banche, il denaro, i mutamenti sociali ed economici sono al centro del testo di Stefano Massini, pubblicato da Einaudi nel 2014. Oltre centosessanta anni di storia raccontati attraverso le vicende dei potenti banchieri Lehman, una delle famiglie più influenti d’America: dalla Guerra di Secessione alla crisi del ’29, tra continue ascese e improvvise cadute, fino al definitivo fallimento del 15 settembre 2008.

Lehman Trilogy è anche uno squarcio di sogno americano: il Paese che tutto dà a chiunque dia prova di talento, inventiva e abnegazione, e in una manciata di secondi rovescia fortune e destini.

A portare in scena l’ascesa economica e il drammatico tracollo della famiglia Lehman, un cast di grandi interpreti: (in ordine di apparizione) Massimo De Francovich, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Martin Ilunga Chishimba, Paolo Pierobon, Fabrizio Falco, Raffaele Esposito, Denis Fasolo, Roberto Zibetti, Fausto Cabra, Francesca Ciocchetti, Laila Maria Fernandez.

Luca Ronconi, d’intesa con l’autore, ha suddiviso i tre capitoli della Trilogia (Tre fratelli, Padri e figli, L’immortale) in due parti intitolate Tre fratelli e Padri e figli. Su Rai5 vanno in onda rispettivamente giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2020.

Lehman Trilogy – Tre fratelli

La prima parte della Lehman Trilogy inizia l’11 settembre 1844 con l’arrivo in America dalla Baviera di Heyum Lehmann. Viene registrato da un ufficiale del porto come Henry Lehman: da allora in poi quello sarà il suo nome. Si stabilisce a Montgomery, dove apre un emporio di tessuti. Tre anni dopo lo raggiunge il fratello minore Mendel, che in America prenderà il nome di Emanuel, infine Mayer. Nel corso degli anni il loro interesse si sposta dal cotone al caffè, alle grandi infrastrutture fino ad approdare in Borsa. Tre fratelli termina all’inizio del Novecento con l’avvento della nuova generazione guidata da Philip.

Lehman Trilogy – Padri e figli

Padri e figli, seconda parte della Lehman Trilogy, si apre nella New York degli anni Dieci del Novecento. Philip, figlio di Emanuel, vuole speculare in Borsa, mentre Herbert, figlio di Mayer, si dedica alla politica e diventa governatore di New York. A settant’anni Philip Lehman “lascia”, ma non definitivamente. La Lehman Brothers supera la Prima Guerra mondiale, la crisi del 1929, la Seconda Guerra mondiale, avventurandosi in nuovi e sempre più spericolati investimenti, espandendo i propri interessi in tutto il mondo. Negli anni Ottanta la banca vive una prima crisi. Dopo la ripresa, il 15 settembre 2008 si assiste al fallimento della Lehman Brothers.