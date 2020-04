Lord and Master, su Rai Premium la comedy-poliziesca olandese

Le vicende di un investigatore privato alle prese con casi da risolvere e la ricerca della verità sul suo passato sono al centro della serie comedy-poliziesca olandese Lord and Master.

Il doppio episodio va in onda su Rai Premium ogni giovedì a partiredal 2 aprile 2020 in seconda serata.

Ideata da Daan Schuurmans e Willem Zijlstra e liberamente ispirata alla serie britannica Il Santo ed è incentrata su Valentijn Rixtus Bentinck, interpretato da Daan Schuurmans, un ricco investigatore privato che collabora con la giustizia per la cattura dei criminali e che, al tempo stesso, cerca di ricostruire la sua stessa storia, tentando di scoprire chi l’ha abbandonato in collegio in tenera età e chi ha istituito un fondo fiduciario milionario a suo nome.

Lord and Master, gli episodi del 2 aprile 2020

Nel primo episodio dal titolo Fabergé, Valentijn Bentinck vuole scoprire chi l’ha abbandonato in un collegio in tenera età e che poi ha istituito un fondo fiduciario milionario a suo nome. S’introduce nella casa di un banchiere per cercare un documento che possa metterlo sulla pista giusta; suo malgrado si ritrova sospettato di furto di gioielli e di omicidio: nasce così una strana alleanza tra lui e Suze Geleijnse, un Pubblico Ministero…

Nel secondo episodio intitolato Ancora una volta, Suze chiede aiuto a Valentijn per risolvere un caso di falsi d’arte: vuole chiuderlo in fretta per seguire un’inchiesta più importante. Valentijn, appassionato d’arte, inizia a indagare sui dipinti contraffatti, ma il caso si complica, perché nella casa d’aste, da cui si sospetta provengano i falsi, viene ritrovata la vittima di un omicidio…