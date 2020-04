Louis Armstrong su Rai5

Una performance del volto più buono del Jazz: Louis “Satchmo” Armstrong. Un concerto girato in pellicola ad Anversa nel 1959, che ritorna a splendere dopo un accurato lavoro di restauro e che Rai Cultura propone giovedì 16 aprile 2020, alle ore 23.58, su Rai5.

Ad accompagnare Louis Armstrong sul palco, la sua All Star Band: Trummy Young (trombone),“Peanuts” Hucko (clarinetto), Billy Kyle (piano), Mort Herbert (basso), Danny Barcelona (batteria), Velma Middleton (vocal).

Una playlist da non perdere: “When its sleepy time down South”, “Back home again in Indiana”, “Basin street blues”, “Tiger Rag / Now You Has Jazz”, “Love Is Just Around the Corner”, “C’est si bon”, “Mack the knife”, “Stompin’ at the Savoy”, “St-Louis Blues”, “Ko-Ko-Mo (I Love You So)”, “When the saints go marching in”, “Talk to me baby”, “La vie en rose”.