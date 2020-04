“Loving”, film su Rai Movie

“Loving – L’amore deve nascere libero” è il titolo del film di Jeff Nichols in onda su Rai Movie venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21.10.

Nel cast Ruth Negga, Joel Edgerton, Alano Miller, Marton Csokas, Michael Shannon, Nick Kroll, Bill Camp, Jon Bass, David Jensen.

Loving – L’amore deve nascere libero – La trama

Richard Loving vive in una zona rurale della Virginia americana. È innamorato di Mildred e insieme decidono di recarsi a Washington per sposarsi. Sembra una normalissima storia d’amore se non fosse per il contesto temporale e culturale nel quale si svolge la vicenda.

È il 1958 e lo Stato della Virginia punisce con il carcere le unioni miste.

Il film si ispira alla storia vera di Richard e Mildred Loving, lui bianco, lei nera.

Una lotta di nove anni per conquistare il diritto di vivere come famiglia nella loro città.

Una storia d’amore divenuta di grande ispirazione per le coppie di tutto il mondo, e non solo di quegli anni.