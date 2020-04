Mozart in viaggio, concerto su Rai5

È interamente dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto che Rai Cultura propone mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 17.32 su Rai5.

Protagonisti all’Auditorium Parco della Musica in Roma l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Fabio Biondi nella doppia veste di direttore e violino solista.

Apre il programma la Sinfonia n. 31 in re maggiore K 297 detta “Parigi”, scritta nel 1778 alla fine di un viaggio durato più di un anno, che aveva portato il ventiduenne Mozart da Mannheim a Parigi.

Commissionata dalla prestigiosa società dei Concerts Spirituels, fu concepita per piacere al suo pubblico secondo lo stile brioso, pieno di colori e contrasti d’intensità del sinfonismo parigino.

Segue la Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore K 364, composta nel 1779 al difficile rientro a Salisburgo dopo i molti viaggi in terra straniera. La partitura, che raccoglie la preziosa esperienza Mannheim-Parigi, è un distillato di cantabilità operistica, senso del contrappunto e raffinatezza orchestrale. A esaltare la bellezza delle parti solistiche in dialogo con l’orchestra sono Raffaele Mallozzi, prima viola dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, e lo stesso Fabio Biondi, impegnato anche come violinista solista.

Chiude il programma la Sinfonia n. 36 in do maggiore K 425 detta “Linz”, composta in gran fretta nel 1783 su invito del Conte Thun, quando di ritorno da una visita a Salisburgo Mozart si fermò a Linz prima di proseguire per Vienna. La pagina è un’opera di passaggio che preannuncia la perfezione che l’arte del suo autore raggiungerà nelle sinfonie viennesi.

La regia televisiva è di Andrea Menghini.