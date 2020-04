Nile Rodgers – Documentario su Rai5

È Nile Rodgers, protagonista del documentario “The King of Groove”, in onda venerdì 10 aprile 2020, alle ore 24.10 su Rai5.

L’artista si racconta in maniera lieve, senza vanità e con una certa dose di autoironia: “Probabilmente non conoscete il mio nome ma scommetto che conoscete almeno una delle mie canzoni”.

Raggiunto il successo con i suoi Chic, tra i gruppi-simbolo della disco music, a fine anni ’70, si è poi affermato come uno dei produttori influenti nella storia della musica pop e nel 1983 ha prodotto per David Bowie l’album “Let’s Dance”, continuando a sfornare produzioni di successo per Diana Ross, Duran Duran, Mick Jagger, Madonna, sino ai recenti successi insieme ai Daft Punk e Pharrell Williams.

Quando Nile Rodgers mette la sua chitarra a servizio della musica, ebbene, quella musica decolla. Caposcuola della chitarra ritmica, l’artista commenta così il suo approccio allo strumento: “Non sono le note che suoni quelle importanti, contano quelle che non suoni”.