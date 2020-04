Sammy Davis, Jr. I’ve Got To Be Me – Rai5

La carriera di Sammy Davis Junior abbraccia 60 anni di storia dello spettacolo americano attraversando tutti i generi più popolari – da Broadway a Las Vegas, dal grande cinema alla televisione, dal canto al tip tap, ai musical – ed è uno spaccato della storia e dei profondi cambiamenti che hanno accompagnato la società e il costume degli Stati Uniti.

Il documentario “Sammy Davis, Jr. I’ve Got To Be Me”, in onda giovedì 2 aprile 2020 alle ore 23.09 su Rai5, ripercorre la biografia dell’artista.

Sammy Davis Junior ha incarnato il percorso di emancipazione degli afro-americani. Con le sue scelte controcorrente, sintetizzate dall’amore con Kim Novak e dal matrimonio con May Britt, ha fatto emergere le laceranti barriere razziali e sociali che dividevano l’America.

È stato uno dei più grandi interpreti dello show business: dagli inizi con il Will Mastin Trio, nell’epoca d’oro di Harlem e del tip tap, all’ingresso nel Rat Pack e al sodalizio con Frank Sinatra, per poi perseguire una carriera solista, come attore e cantante.