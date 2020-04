“Sogni e bisogni”, su Rai2 la commedia di Salemme

Secondo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme. Dopo la commedia “Di mamma ce n’è una sola“, andata in onda la scorsa settimana, Rai2 trasmette lo spettacolo “Sogni e bisogni“.

La commedia, per il ciclo “Salemme il bello… della diretta!”, va in onda giovedì 30 aprile 2020 in prima serata.

Lo spettacolo, trasmesso in diretta lo scorso dicembre dall’auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, è una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un “attributo” dal corpo del proprio “padrone”.

La commedia è stata rappresentata per la prima volta nel 1995.

Nel cast Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

Sogni e bisogni – La trama

A Rocco la vita sembra un’enorme salita. Ha una moglie e due figli che non lo amano più.

Ha mille dubbi, mille sogni, mille piccoli bisogni, ma è in arrivo un grosso problema che lo costringerà a rivedere tutte le regole che hanno finora guidato la sua vita grigia.

In un giorno d’estate, mentre tutti sono in vacanza e lui è solo in casa, alle prese con le bollette da pagare, gli appare un signore elegante…