Southpaw: L’ultima sfida, un film su Rai4

Su Rai4 giovedì 23 aprile 2020 in prima serata va in onda il film “Southpaw: L’ultima sfida“, diretto da Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal.

“Southpaw: L’ultima sfida” – La trama

Il film racconta la storia di Billy “The Great” Hope (Jake Gyllenhaal), campione mondiale dei pesi massimi leggeri.

Billy Hope è un “southpaw”, un pugile mancino. Sembra avere tutto: una grande carriera, una moglie bella e amorevole (Rachel McAdams), una figlia adorabile (Oona Laurence) e uno stile di vita invidiabile.

Ma una tragedia è in agguato e allora Hope tocca il fondo. Per risalire la china, deve rivolgersi a un improbabile alleato in una palestra locale: Tick Willis (Forest Whitaker), un ex pugile diventato l’allenatore dei migliori boxeur dilettanti della città.

Con l’aiuto di Tick, Bill affronterà la battaglia più dura della sua vita, combattendo per redimersi e riconquistare la fiducia delle persone che ama.

Nel cast del film: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Naomie Harris, Curtis “50 Cent” Jackson, Oona Laurence, Rachel McAdams, Skylan Brooks, Beau Knapp, Victor Ortiz, Rita Ora, Miguel Gomez.