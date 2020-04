The Good Doctor – 3 aprile 2020 – Rai2

Su Rai2 nuovo doppio appuntamento con la serie “The good doctor”, in onda venerdì 3 aprile 2020 alle ore 21.20, con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas.

Protagonista della serie è il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), il giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant.

Nelle nuove puntate continueranno i suoi sforzi per farsi apprezzare dai suoi colleghi dell’unità chirurgica dell’ospedale di St. Bonaventure, per dimostrare la sua capacità di salvare vite e di fare diagnosi tempestive e precise.

Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, “The Good Doctor” è una serie statunitense creata da David Shore e Daniel Dae Kim.

“The Good Doctor”, gli episodi del 3 aprile 2020

Nel primo episodio dal titolo Amore e morte, Shaun tenta in tutti i modi di rendere appagante la relazione con Carly. Grazie ai consigli della dottoressa Lim riuscirà nel suo intento. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quello di sua madre.

Nel secondo episodio intitolato L’influencer, Shaun si cimenta con una patologia alquanto anomala, se non addirittura misteriosa: una giovane donna, Kayley, dopo essersi sottoposta alle visite di tantissimi specialisti, non riesce a risolvere un fastidioso problema che riguarda il cavo orale e la gola. Per il dottor Murphy è una grande sfida, perché potrebbe risolvere un caso che per tanti altri camici bianchi è rimasto un mistero.