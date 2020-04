Una notte al museo – I tre capitoli della saga su Rai2

Su Rai2, domenica 12 aprile 2020, a partire dalle ore 14.00, va in onda una maratona di “Una notte al museo”.

In programma tutti e tre i capitoli della saga con protagonisti Ben Stiller e l’indimenticabile Robin Williams: “Una notte al museo”, “Una notte al museo 2 – La fuga” e “Una notte al museo – Il segreto del faraone”.

Tra le presenze fisse del cast anche Owen Wilson, Rami Malek e Ricky Gervais.

Una notte al museo – La trama

Larry Daley (Ben Stiller) è un padre divorziato, che per non perdere la custodia del figlio Nick, accetta di diventare guardiano notturno al Museo di Storia Naturale. Le sale del Museo sono popolate dai personaggi più strani (Attila e gli Unni, gli uomini di Neanderthal, i Maya, i Cowboys, gli antichi Romani, animali africani e leggendari eroi della storia oltre che ad un gigante T-Rex), tutti sospesi nel tempo per l’eternità o, almeno, così sembra.

Larry Daley si trova a dover affrontare un’antica maledizione a causa della quale tutte le creature che si trovano nel museo prendono vita di notte, creando al malcapitato un sacco di problemi ed imprevisti.

“Una notte al museo 2 – La fuga”

Nel secondo capitolo, “Una notte al museo – La fuga”, Larry Daley è diventato un imprenditore di successo ma insoddisfatto della propria situazione.

Una sera riceve una telefonata da Jededia che gli chiede aiuto. Tutti i personaggi sono stati trasferiti alla fondazione dello Smithsonian per essere archiviati e la tavola egizia che li anima è finita per errore con loro, insieme al temibile faraone Kahmunrah che li tiene prigionieri.

“Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone”

Quando i personaggi del Museo di Storia Naturale di New York, che di notte prendono vita, cominciano a comportarsi in modo strano, Larry, da poco promosso responsabile delle attività notturne del Museo, deve scoprire il perché.

La Tavoletta, che magicamente porta in vita le creature, ha cominciato a deteriorarsi e l’unico modo per ripristinarne i poteri potrebbe trovarsi al British Museum. Larry, che farebbe qualunque cosa per salvare la sua “famiglia” del Museo, insieme al figlio Nick e ai vari personaggi in mostra, vola da New York a Londra per scoprire il segreto della Tavoletta.